洪秀柱：黃國昌反核食進口 非常欣慰

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中國國民黨主席洪秀柱今天表示，時代力量立委黃國昌與洪慈庸終於願意改變態度，支持國民黨反對核食進口的提案，公開表達反對核食進口的立場，她非常欣慰。

洪秀柱下午透過競選辦公室發布新聞稿表示，國民黨立法院黨團針對反對核食進口的提案，雖然仍遭民主進步黨籍立委以多數暴力否決，但黃國昌以及洪慈庸終於願意改變態度，支持國民黨提案，公開表達反對核食進口的立場，她非常欣慰。

洪秀柱表示，若時代力量一開始不是棄權，而是公開的表達自己的立場，就不會發生被民眾誤會的情況。

她說，民眾要發動對黃國昌的罷免，不是一時一刻或單一事件而來，她呼籲黃國昌，不要為了政治利益左右搖擺，要擺脫與民進黨一起違法違憲，狼狽為奸的惡名，與國民黨站在一起，加入連署釋憲案，對抗民進黨無法無天的誤國行為。1060407

(中央社)