川習會 川普外孫唱中文歌背唐詩
美國總統川普與中國大陸國家主席習近平首度會晤。在會談召開前，川普還特別安排外孫女與外孫演唱中文歌曲「茉莉花」，並背誦三字經與唐詩，展現他們學習中文的成果。
川普（Donald Trump）當地時間6日在美國佛羅里達州馬阿拉哥（Mar-a-Lago）度假俱樂部迎接到訪的習近平夫婦，在豔陽下展開超級強權峰會。
新華社報導，川普與第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）6日下午5時許在下車處迎接習近平與夫人彭麗媛並合影留念。他們還共同欣賞川普外孫女與外孫演唱中文歌曲「茉莉花」，並背誦「三字經」與唐詩。
伊凡卡（Ivanka Trump）曾帶著女兒阿拉貝拉（Arabella Kushner）出席中國大陸駐美大使館的春節活動，也曾在推特（Twitter）上傳阿拉貝拉一邊玩著傀儡舞獅，一面以中文唱著「新年好！新年好！」的影片。日前她還秀出兒子在生日期間，依中國傳統吃長壽麵的照片。
報導指出，習近平在會晤中表示，很高興應邀到美國舉行會晤，也願意就中美關係與重大國際及地區問題深入交換意見，達成更多共識，為新時期中美關係發展指明方向。
川普則表示，美中兩國作為世界大國責任重大，雙方應就重要問題保持溝通和協調，共同辦成一些大事。他對這次會晤充滿期待，希望建立良好工作關係，推動美中關係取得更大發展。1060407
(中央社)
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