川習會登場 菲媒提川蔡通話
川習會登場，菲律賓主流英文報紙「馬尼拉公報」今天在社論中提到「川蔡通話」，稱美國是否會在「一中政策」立場上動搖，是值得關注的重點之一。
馬尼拉公報（Manila Bulletin）社論指出，「一中」是北京極為關切的議題，但美國總統川普在當選後與中華民國總統蔡英文通話。
此外，美國國務卿提勒森（Rex Tillerson）也曾建議禁止大陸船艦靠近南海人工島。
這篇標題為「舉世關注川習會」的文章說，川普與習近平將會討論經濟、政治與安全議題，這些議題都會影響到菲律賓。
文章說，川普的貿易保護色彩可能衝擊菲國經濟，而北韓持續試射飛彈，其中一枚甚至掉到靠近菲國北端的太平洋海域。
另方面，馬尼拉時報（The Manila Times）專欄作家馬卡賓塔（Yen Makabenta）也撰文指出，政治與經濟力量從西方往東方飄移，已是不爭的事實，任何人否定「中國崛起與美國下滑」，都是「荒謬」的思維。
馬卡賓塔引用3月30日發行的經濟學人週刊（Economist）專文「防止中美貿易戰」（Averting a Chinese-American trade war），支持他的論點。1060407
(中央社)
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