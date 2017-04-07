南投市2里長自動自發　環境競賽拚佳績

環保志工是社區環境整潔的基石。（沈揮勝翻攝）

獲獎的社區環保人員前往觀摩合影。（沈揮勝翻攝）

南投市環境維護競賽分獲一、二名的永興、營北2里，里長分別以勤快、獎勵與分工等方法，促使鄰里環境整潔獲得改善並得以維持，平日的辛勞獲得佳績實至名歸。市長宋懷琳表示，乾淨整潔的社區鄰里巷道，是民眾生活水準的體現，一個好的生活環境需要大家一起來維持。

永興里長鄭龍合表示，永興就是用心，擔任里長以來，積極投入鄰里環境整潔維護工作，舉凡里內的電桿上違規廣告物的清除，除用手撕、火燒，還用剔子來刮剔，一次清除所有電桿上的廣告物要花一個月的時間，只是幾次大清除後，業者考量利不及惠就不會再進入張貼，永興里內的電桿得以維持幾個月的乾乾淨淨，日後如再發現將立即清除。

其次是飲料罐、隨手紙杯被人遺忘或是亂丟的情形，已到學校希望校方配合宣導整潔觀念，在整潔競賽前，特別是巷道的反射鏡一一以清潔劑擦拭並上蠟，能夠獲得佳績頗感欣慰，但是目前仍有一個困擾就是工人中餐便當盒被野狗叼走，造成巷道髒亂，希望雇主能夠配合收拾，只有里民大家一起用心，才能維護一個良好整潔的環境。

營北里長戰姵鈴表示，將營北里環保志工分成4個分隊，每個分隊10幾個人，固定分區每週打掃一次，當然在環境整潔評比前需再加強，如此不但可以維持一個整潔的社區環境，志工打掃時對其他里民而言也有示範效果，帶動民眾自掃門前雪的基本環境整潔觀念，另外，鼓勵民眾自發性的撕下電線桿上的違規小廣告，持有一定數量可到里辦公室換取衛生紙或清潔劑。

宋懷琳指出，乾淨整潔的社區鄰里巷道，是民眾生活水準的體現，一個好的生活環境需要大家一起來維持。

(中時)