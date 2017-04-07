毒蟲湊熱鬧看「角頭2」現場拍攝 遭警查獲毒品

曹男湊熱鬧看電影拍攝，卻遭警方查獲毒品。（陳鴻偉翻攝）

北市刑大特勤隊幹員，前天凌晨4時左右，在中山區進行巡邏盤檢勤務，路過中山北路與長春路口時，附近剛好有國片「角頭2」正在取景，周遭也有不少人聚集圍觀，眼尖幹員此時發現1部黑色自小客車，違停在附近，因行跡可疑上前盤查。

30歲曹姓駕駛此時一臉驚慌，勉強配合盤查，但渾身都有疑似拉K的塑膠惡臭，警方最後在車子排檔桿附近，發現1支沾有白色粉末的吸管，經檢視都是K他命粉末，曹表示自己從事鐵工，因壓力大才會吸毒，還供稱當時路過，發現有人拍電影，一時好奇才停車觀看，不料就遇到警察，警方偵訊後，依毒品罪將他移送法辦。

(中時)