高市府赴澳參加台商會 墨爾本成為第二屆GHCF首個參加港灣城市

圖為立委劉世芳（左起）、墨爾本副市長Cr Arron Wood、高市副市長許銘春、高市經發局副局長鄭介松。（經發局提供）

高雄市副市長許銘春率領高雄市經發局副局長鄭介松等人，赴澳洲墨爾本參加世界台灣商會聯合總會第23屆第2次理監事會議，今日參加世總青商會主辦「2017全球青年台商創業論壇」，此外也力邀墨爾本成為第2屆GHCF首個參加港灣城市。

許銘春表示，台商們長期在海外奮鬥打拼，世界各地可以見到台商的影子，台商是台灣珍貴的資產更是高雄推動新南向政策最好的夥伴，也感謝在場世總青商會不斷培育海外青年並善盡社會責任。

她說，高市府針對經濟及產業發展，對台商建立單一窗口服務，高市府將做為台商最強而有力的後盾，期盼台商回流優先選擇投資高雄，另也強調高雄正致力於城市轉型，由汙染重工業轉型發展文創、會展及郵輪等新興產業，加上高雄氣候溫暖、安全宜居。

她提到，今年10月生態交通全球盛典也即將於高雄舉辦，進行為期一個月盛典活動，包含生態交通示範區、國際生態交通研討會、低碳運具展覽及居民參與社區活動等。

另外，會中邀請新南向國會交流促進會會長、立委劉世芳致詞，她表示，蔡英文總統上任後，積極推動「新南向政策」，更於「執政決策協調會議」上，認為高雄是南方最重要的城市，對於新南向政策更具有特殊的地緣戰略位置。

劉世芳也謝謝世總台商會為響應政府新南向政策，將於今年9月選擇在高雄舉辦年會，與會台商預計將超過1,200位。無疑加強高雄與世界各地台商緊密連結，讓高雄厚實新南向基地的力量。

同日下午拜會墨爾本市政府副市長Cr Arron Wood，Arron副市長，在了解高雄的發展與舉辦港灣城市論壇的緣由後表示墨爾本市的發展與高雄相似，同樣由工業城市轉型也同時面臨港口發展挑戰，而全球港灣城市論壇所探討的議題確實是國際港灣城市間的重要平台。

他很樂意代表墨爾本市受邀參加2018第二屆的港灣城市論壇。另表示墨爾本近年環境污染問題逐漸被重視，尤其是遊艇產業等發展所帶來的空氣污染議題急需被解決，許銘春副市長同時於會中邀請同為ICLEI會員城市墨爾本參加今年10月由本市主辦生態交通全球盛典。

(中時)