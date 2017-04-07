腸病毒將進入流行期 台南市呼籲慎防腸病毒71型流行

每年4到9月為腸病毒流行期，全國腸病毒健保資料庫統計第13週(3月26日至4月1日) 全國腸病毒門急診就診人數3085人次，尚未進入大流行，台南市第13週腸病毒健保資料庫門急診就診人數234人，也未進入流行；但衛生局仍提醒，腸病毒目前在社區雖屬低度流行，不過，腸病毒71型自2012年後已未出現大流行疫情，3歲以下幼兒大多未曾感染，須慎防社區群聚感染。

囿於腸病毒疫苗尚在研製階段仍無產品上市，手部衛生等衛生教育仍是防治腸病毒最佳手段，衛生局自2月起與教育局、居家托育服務中心展開校園及教托育人員衛生教育及專業研習、校園腸病毒防治誓師活動、校園腸病毒防治宣導，並透過各區衛生所協助提升社區腸病毒防治能力。

台南市腸病毒重症醫療網考量腸病毒重症照護量能，今年爭取柳營奇美醫院加入腸病毒責任醫院，加上原成大醫院、永康奇美醫院、郭綜合醫院、臺南新樓醫院、麻豆新樓醫院組成重症醫療網。另外，針對責任醫院重症診斷及處置品質，疾病管制署南區管制中心會同衛生局已於3月下旬完成責任醫院訪查，以確保重症醫療照護品質，降低腸病毒重症死亡率。

台南市政府衛生局及教育局提醒民眾，腸病毒型別將近60餘型，重症以腸病毒71型為主，大部分感染者是無症狀的感染或類似一般感冒的輕微症狀，臨床常見明顯之症狀為發燒、嘔吐、腹瀉、泡疹性咽峽炎、手足口病等症狀，家長及教托育機構人員應隨時注意個人及幼(學)童衛生習慣、加強手部衛生。

若家中幼（學）童經醫師診斷感染腸病毒時，應在家休息，儘可能不讓病童與其他幼童同室，並注意觀察是否出現腸病毒感染併發重症的前兆病徵，如嗜睡、肌躍型抽抽搐、呼吸急促或心跳加快、持續嘔吐等，請務必轉送責任醫院接受適當治療。相關健康諮詢請洽衛生局疾病管制科： 06-2679751轉365；06-6357716轉359。

(中時)