6成弱勢生 不知自己近視
雲林縣婦幼關懷協會等關懷沿海學生視力，免費視力檢查並配眼鏡，讓人驚訝的是，經檢驗，有高達6成學生不知自己近視，也因此沒有配戴眼鏡矯正，就這麼朦朧生活，嚴重影響學習，主辦單位希望藉此讓孩子清晰學習，看見未來。
國際獅子會300-D1區等發起的「點亮雲林」學童視力保健，對象為北港及水林中低收入戶的國中學生，專業篩檢團隊上午進駐北港建國國中，共有76學生受惠受檢。
今日是第4場關懷活動，北港、水林及口湖3鄉鎮弱勢學生全部受檢完畢。議員蔡岳儒表示，經過前3場配鏡數，明顯發現學童視力不良率持續上升，尤其國中是視力不良率大幅增加階段，加上學童多為隔代教養等弱勢家庭，更容易忽視視力保健，經此檢查及宣導，若有疑似近視疑慮者，將再交由眼科醫師深入檢查及免費驗光與配鏡，讓學生能清楚看見黑板上的字，排除學習障礙。
婦幼關懷協會總幹事黃慧玲說，經過篩檢，有6成學生不知道自己近視，以致始終以朦朧的眼看世界，眼前往往一片模糊，嚴重影響學習。
該獅子會第一副總監歐鎮平表示，希望孩子從小就可以發現眼睛問題，才能讓學習更正確與長遠，該會與台灣國際總會合作，長期關懷孩子視力，免費為弱勢童檢查視力並贈送配鏡，讓下一代清楚看見希望。
(中時)
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