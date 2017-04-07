6成弱勢生 不知自己近視

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雲林縣婦幼關懷協會等社團邀請檢驗師為沿海地區學生免費檢查視力。（許素惠攝）

雲林縣婦幼關懷協會等社團邀請檢驗師為沿海地區學生免費檢查視力，視力有問題者，提供免費配眼鏡。（許素惠攝）

雲林縣婦幼關懷協會等關懷沿海學生視力，免費視力檢查並配眼鏡，讓人驚訝的是，經檢驗，有高達6成學生不知自己近視，也因此沒有配戴眼鏡矯正，就這麼朦朧生活，嚴重影響學習，主辦單位希望藉此讓孩子清晰學習，看見未來。

國際獅子會300-D1區等發起的「點亮雲林」學童視力保健，對象為北港及水林中低收入戶的國中學生，專業篩檢團隊上午進駐北港建國國中，共有76學生受惠受檢。

今日是第4場關懷活動，北港、水林及口湖3鄉鎮弱勢學生全部受檢完畢。議員蔡岳儒表示，經過前3場配鏡數，明顯發現學童視力不良率持續上升，尤其國中是視力不良率大幅增加階段，加上學童多為隔代教養等弱勢家庭，更容易忽視視力保健，經此檢查及宣導，若有疑似近視疑慮者，將再交由眼科醫師深入檢查及免費驗光與配鏡，讓學生能清楚看見黑板上的字，排除學習障礙。

婦幼關懷協會總幹事黃慧玲說，經過篩檢，有6成學生不知道自己近視，以致始終以朦朧的眼看世界，眼前往往一片模糊，嚴重影響學習。

該獅子會第一副總監歐鎮平表示，希望孩子從小就可以發現眼睛問題，才能讓學習更正確與長遠，該會與台灣國際總會合作，長期關懷孩子視力，免費為弱勢童檢查視力並贈送配鏡，讓下一代清楚看見希望。

(中時)