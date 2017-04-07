老公穿搭看不懂 Melody笑：他中年危機
Melody今（7）日出席MARYLING活動，分享穿搭技巧，她與老公吳育奇結婚11年，她說到老公的穿搭「大概就是中年危機吧，他現在都穿很運動，內搭褲還要再搭短褲，上面配很緊的衣服」，她雖然看不下去，但老公是獅子座，愛面子，她也不好意思多批評：「但是我婆婆是很流行的人，她也跟我說，我老公最近穿得怎麼『怪怪的』。」發現「中年危機」一詞可能讓老公受傷，Melody笑說：「我現在也圓不回來了，沒關係，他最近沒有空看報紙，也不太會用網路。」
Melody笑說，夫妻之間就是偶爾要有些小鬥嘴，平淡多無趣。老公常看不懂她太潮的穿著，也不喜歡她露肩、露腿。她說：「有次我們一起去參加婚禮，我穿個露肩一字領的禮服，他就一直要幫我拉起來，我說這是一字領耶，旁邊的人也說他怎麼一直唸。」Melody身材維持不錯，老公可能吃醋其他男人眼光，她笑說：「如果有人看我，我當然好啊！都幾歲了有人看多好！他也不准我穿短褲去學校接小孩，說人家不會覺得我是媽媽，會以為我是學生，但這樣不是很好嗎。」
(中時)
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