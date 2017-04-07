討債集團囚禁凌虐被害人1個月 牽線人竟是親姪子

新城警方偵破暴力討債集團，帶回綽號「一筒」的林姓主嫌。（張祈翻攝）

游女遭毆，全身多處大片瘀青。（張祈翻攝）

游女遭凌虐指甲被嵌子夾斷。（張祈翻攝）

花蓮警方去年查獲一起暴力討債集團囚禁被害人凌虐案件，由林姓主嫌招募組成的「一筒」犯罪組織，被害者因心生恐懼不敢出面指控，其中花蓮一名游姓女子因欠錢遭囚禁受虐遍體鱗傷，警方經4個多月偵查，昨從桃園將綽號「一筒」的林姓主嫌押回花蓮，依組織犯罪條例、妨害自由、妨害性自主、傷害等罪嫌移送偵辦。

去年11月中，巡邏員警發現可疑攔查1機車，因後座女子遍體鱗傷、神情驚懼恐慌，女子送醫後深經調查積欠債務，卻遭討債集團盯上，更令人髮指的是，引介討債集團的人，竟是游女的親姪子，連警方都痛斥「廢渣一枚」！

新城分局偵查隊長張益新指出，遭囚禁的全身是傷的游女，原先是積欠18萬債務，身為討債集團的姪子聽聞後先是「幫忙處理」為由接觸游女，債務還清後竟反過來向她索取60萬「處理費」作為代價，游女付出不錢，就被強行帶走凌虐。

惡首林嫌以餵給毒品控制成員當其助勢打手，還打著「台北天道盟新太陽會」的大旗到處逞兇作惡，為順利破案，經新城分局長鄭鴻文指示立即成立專案小組，秘密查訪，

游女被囚近1個月，每天遭受毆打、餵毒之刑求，犯罪集團為躲避警方查緝敬3度更換囚禁游女的地點，張益新指出，經過146天的全力蒐證後，昨天由花蓮縣警察局刑警大隊、花蓮憲兵隊、花蓮、鳳林、玉里、新城偵查隊及派出所支援警力，兵分多路，前往桃園市及花蓮縣內各地，將林嫌等18人查緝到案，依組織犯罪條例、毒品、槍砲彈藥刀械管制條例、妨害自由、妨害性自主、殺人未遂、傷害等罪嫌移送偵辦。

(中時)