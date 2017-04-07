《風傳媒》傳出資1億 收購《新新聞》

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傳馬英九時代的副秘書長蕭旭岑將接任《新新聞》董事。（本報資料照片）

網媒《風傳媒》董事長張果軍驚傳出資1億，收購政治類周刊《新新聞》。

《新新聞》董事長兼社長朱國榮面對虧損，決定出售。據《鏡傳媒》報導，買主已經敲定是《風傳媒》董事長張果軍，以1億多元的價格收購。推測是將藉此擴張勢力，同時掌握網媒與紙媒。

據《上報》報導，《風傳媒》董事長張果軍周三（5日）與馬英九時代的副秘書長蕭旭岑見面洽談，蕭答應出任改組後的《新新聞》董事。將借重其人脈，專攻兩岸新聞。

《新新聞》是台灣唯一的政治類周刊，在1987年創刊，迄今30年。以「台灣不能沒有的聲音，最犀利的新聞時事周刊」為口號，收錄熱門政治類新聞。

(中時電子報)