台灣原住民文物及手工藝品特展 向山開幕

「中台灣原住民文物暨手工藝品特展」刻正在日月潭向山遊客中心展出。（沈揮勝翻攝）

中彰投苗區域治理平台主導的「中台灣原住民文物暨手工藝品特展」，昨天在日管處開幕。（沈揮勝翻攝）

「中」於「原」味！由中彰投苗區域治理平台所主導的「中台灣原住民文物暨手工藝品特展」，即日起至5月30日在日月潭向山遊客中心日昇月恆藝廊展出，南投縣政府7日熱鬧舉行開幕儀式，展覽結合南投、台中、彰化、苗栗等原住民工藝師作品，呈現中台灣原住民族在產業、文化、藝術的創作美學，現場並安排品茶、原住民風味餐、原住民織布等DIY體驗及原鄉農特產品展售，帶領大家認識原住民族的生活文化。

南投縣原民局長張子孝表示，中台灣分布有泰雅族、賽德克族、布農族、邵族、賽夏族、鄒族、阿美族(都市原住民)等多元族群，縣府首度主辦106年中彰投苗區域治理平台「中台灣原住民文物暨手工藝品特展」，此次參展的作品有木雕、編織、板畫、陶藝等，呈現多元豐富的族群文化，歡迎大家到日月潭觀光時，一起來欣賞原住民文物及手工藝品。

開幕活動由彰化縣原住民舞蹈團體率先登場，原民會並頒發專業獎章給本縣賽德克族傳統技藝保存者張胡愛妹，與會來賓包括原民會教文處副處長林政儀、經發會副處長蔡妙凌、台中市政府原住民族事務委員會主任秘書全秋雄、彰化縣民政處副處長邱錦模、苗栗縣原住民族事務中心主任陳睿炘、縣議員石慶龍、史清水及信義鄉長史強等穿著原住民服飾，在開幕儀式中，共飲象徵原住民傳統文化的小米酒，代表大家同心傳承原民文化。

南投縣展出描繪邵族獵人打獵的水彩畫、泰雅傳統皮件、賽德克獨創立體押畫、賽德克巴萊傳統弓及以原民編織技術、歐美拼布工法結合創作的賽德克文面熊等。台中市展出以守護、蒸籠、慶豐收女等為名的木雕作品，作品呈現原住民族的傳統文化、日常生活景象。彰化縣則展出阿美族傳統頭飾花帽、排灣族的頭飾，及將各族慶典生活型態用圖畫呈現的文創商品。苗栗縣展出作品有賽夏族的臀鈴、泰雅族口簧琴、藤帽、置物簍等。

(中時)