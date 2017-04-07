男頭部中槍 陳屍台南城隍廟中

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1名男子頭部中槍，陳屍在台南市安南區青草崙城隍廟內，警方初判是舉槍自盡。

市警局第三分局指出，城隍廟公下午4時許走進廟內準備打掃，卻驚見1名男子低頭坐在神桌前面，右手持槍，立刻報警。

警方初步調查，男子頭部中槍，中槍部位是從右耳下方貫穿左額頭，警方從死者身上找到證件，證件上記載所有人是61歲的王姓男子，戶籍地在高雄。全案有待進一步調查。1060407

(中央社)