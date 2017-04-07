新聞深喉嚨》「習川」杯觥交錯間 美軍轟炸敘利亞

新聞深喉嚨

正當全球矚目「習川會」交鋒，是否針對北韓危機做出戰爭與和平的決斷，美國總統川普卻在地球的另一端發動了一場令人意外的突襲！美東時間6日晚間8時45分（台北時間7日上午8時45分），部屬在地中海東部的美軍驅逐艦波特號（USS Porter）與羅斯號（USS Ross）共發射了59枚戰斧巡弋飛彈（Tomahawk cruise missile），攻擊位於敘利亞中部荷姆斯省（Homs）的謝拉特空軍基地。

而謝特拉基地正是被指控在4日發動化武空襲，造成數十名平民傷亡的政府軍據點。在攻擊行動結束後，川普隨即召開記者會，證實這是為了懲罰敘利亞政府軍疑似使用化武攻擊平民，是「師出有名的懲罰性攻擊」。這是川普就任以來的最大規模的軍事行動，是單一行動？或者預告美國將大規模介入敘利亞？而敘利亞6年血腥內戰原本已經露出了停戰曙光，又將因此破滅嗎？

但真正令全球震驚的，還是發動空襲時機正是「習川會」首日。空襲同時，川普正在佛州豪宅內宴請大陸國家主席習近平，大啖熟成牛排與巧克力甜點。儘管美國官員證實，川普有親口告知習近平即將空襲敘利亞，但川普究竟為什麼非得選在「習川會」的同時間發動攻擊？莫非真的是要給習近平來個「下馬威」？

敘利亞政府軍曾在2013年被證實使用化武攻擊平民，時任美國總統的歐巴馬揚言動武，川普卻在推特上高聲反對。而川普在選戰期間也一再展現出「孤立主義」，反對「輸出戰爭」的態度。問題是，川普就任之後，首次大規模的軍事行動是在葉門突襲疑似恐怖組織據點，當時就被批評為魯莽。如今的敘利亞化武攻擊，儘管英美情報組織與敘利亞人權團體咬定就是敘利亞政府軍所為，但敘利亞政府與友好的俄羅斯都極力否認，許多疑點也確實尚未釐清。

近日在聯合國，美英與中俄大使甚至為此爆發爭吵，最終川普不顧真相未明，無視沒有聯合國背書，逕自對敘利亞政府軍動武。這不由得令人不安，川普對於北韓的態度，所謂「中國不幫忙，我們自己來」的嗆聲，恐怕不只是說說而已？

當美軍空襲敘利亞的消息傳來，蔡總統隨即在府內緊急召開國安會議因應，但除了「習川會」與突發的敘利亞戰爭外，還有另一個更加迫近台灣的變局，就是南海情勢！菲律賓總統杜特蒂6日表示，他已下令派遣武裝部隊進駐南海的多個「菲屬」島嶼。他還打算6月親自登上與兩岸及越南存有主權爭議的中業島（菲稱Pag-Asa Island，派格阿薩島），並升起菲律賓國旗，以宣示主權。中業島原本由中華民國派兵駐守，在1970年代被菲律賓趁著颱風奪走就掌控至今，但中華民國仍然主張擁有中業島主權，這下該如何應對杜特蒂的大動作？南海情勢一度因杜特蒂改善與中國大陸的關係而暫時緩和，如今又要再度緊張了嗎？中國大陸、美國、菲律賓，甚至日本動作都不小，中華民國好歹仍是南海聲索國之一，難道要一聲不吭當觀眾？

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(中時電子報)