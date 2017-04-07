母親節蛋糕評比 蓮潭會館奪冠

蓮潭會館於母親節推出三重奏系列活動，要來犒賞母親辛勞。（柯宗緯攝）

全台母親節蛋糕評比，蓮潭會館以「瑪蓮娜莓果塔蛋糕」奪冠。（柯宗緯攝）

全台母親節蛋糕評比，蓮潭會館以「瑪蓮娜莓果塔蛋糕」奪冠。（柯宗緯攝）

母親節即將到來，媒體評比全台各家飯店母親節蛋糕，高雄蓮潭會館以「瑪蓮娜莓果塔蛋糕」擄獲評審味蕾，贏得冠軍，飯店即起開放限量預購。另外，蓮潭會館特別規劃「慈繪愛心趣」繪畫，並推出「三重奏系列活動」，來寵愛所有媽媽，從餐飲到住宿皆享有獨家優惠。

蓮潭國際會館總經理鄭琨楹表示，現今的社會，隨著3C電子產品普及與通訊設備的發達，導致人與人之間多了一層疏離感，連親子關係也起了變化。為此蓮潭/高雄國際會館活動於母親節前夕舉辦，及同時推出寵愛媽咪－三重奏系列活動來寵愛所有媽媽。

他指出，凡參加此次繪畫活動的民眾都能獲得由蓮潭會館點心廚精心製作的愛心麵包，並於第一重「慈繪愛心繪」活動中，提供計前三名、佳作二名及參加獎一百名給6-12歲以下的參賽者。

第二重「寵愛媽咪，餐飲優惠」，提供館內中餐廳、宴會廳，凡於5/6日前預訂餐位者，享9折優惠之外（荷漾西餐廳除外），還可獲得免費家庭棚拍照與愛心相框乙組，此外本次西點廚特以提供全國飯店評比大賽冠軍的「瑪蓮娜莓果塔蛋糕」予所有民眾做預訂，數量有限預訂從速。

第三重「愛媽咪～住宿特別企劃」，給所有辛勞的媽媽好好的放鬆，愛自己一下！享受屬於自己的美麗假期，專屬紅酒、精選水果及全身SPA療程，讓每位媽媽享受最頂級的身、心、靈感受，高貴不貴限量預訂4,999元/人，五月母親節限定優惠訂房。

(中時)