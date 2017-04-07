讓數位有溫度　六甲數位機會中心走出教室進社區

六甲區圖書館帶著平板、筆電走進護理之家關懷，讓行動不便的民眾也可以學習先進技術，不與社會脫節。（萬于甄翻攝）

六甲數位機會中心除了開設數位課程，今年著重於數位關懷行動分班面向，帶著平板、手機走進社區、幼兒園等，獲得民眾好評。（萬于甄翻攝）

「透過數位傳達愛」六甲區公所為洗刷數位學習沙漠之稱，向教育部申請設立數位機會中心，除了在六甲區圖書館內開設數位專班外，也以行動關懷服務的概念，將筆電、平板帶入幼兒園、護理之家、社區等，讓阿公阿嬤也可跟上年輕人的潮流。

六甲區長蔡秀琴表示，六甲一直給人數位資訊沙漠的印象，為讓轄區內的民眾也能感受數位資訊的便利，以六甲區圖書館向中央申請偏鄉數位關懷推動計畫，去年由教育部核定設立數位機會中心，教導鄉親使用電腦、平板、手機等數位科技。

六甲區圖書館指出，數位機會中心課程限定35歲以上民眾報名，今年是設立的第2年，為讓該資源能更貼近民眾，今年以行動關懷的概念，讓講師帶著平板、筆電走出教室，前往幼兒園、護理之家等，甚至到台南第二監獄內進行教化課程，讓資源更有效運用。

數位機會中心行動關懷課程內容，以如何利用手機、平板下載APP、拍照等基本數位技術為主，讓長輩與幼兒都能夠感受時下數位資訊所帶來的便利生活，更藉由課程關懷行動不便的老人家，達到偏鄉數位普及化。

此外，今年上半年有10堂在數位機會中心開設的數位資訊課，雖一次僅有15台電腦可使用，但幾乎每堂報名人數都爆滿，而多元化的課程受到鄉親喜愛。六甲區圖書館表示，阿公阿嬤尤其喜歡照片修圖編輯、下載唱歌APP等課程，相當跟得上時代潮流。

(中時)