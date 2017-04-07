改善觀光醫療 竹縣長赴神戶觀摩

新竹縣長邱鏡淳（右一）7日參訪日本神戶，左起分別為神戶市理事醫療部長今西正男與議長池田林太郎。（新竹縣政府提供）

新竹縣長邱鏡淳（右）7日參訪日本神戶，左為神戶市長久元喜造。（新竹縣政府提供）

為行銷新竹縣的溫泉、動漫與鐵道，縣長邱鏡淳7日率領縣府團隊，參訪日本神戶有馬溫泉，並拜會神戶市長久元喜造，邱鏡淳表示，有馬溫泉與新竹尖石溫泉，都擁有絕佳的溫泉水質，還有特殊的鐵道美景，希望雙方未來能就教育、文化、觀光等面向多加交流。

邱鏡淳表示，有馬溫泉是日本3大溫泉之1，2014年有馬溫泉觀光協會曾與新竹縣簽屬合作備忘錄，知名的有馬燒在新竹擺攤時吸引了許多民眾嘗鮮，希望藉由結盟機會，開拓在地業者視野，讓雙方友誼倍增，增加實際觀光效益。

此外，新竹縣有生醫園區以及興建中的台大醫院新竹生醫園區分院、中國醫藥大學新竹縣健康產業園區，因此縣府團隊此行也特別在神戶市議長池田林太郎、神戶市理事醫療新產業本部長今西正男的陪同下，到神戶醫療產業城市考察取經，盼借他山之石壯大新竹醫療產業，增加就業機會、帶動地方繁榮發展。

今西正男表示，為復興阪神大地震造成經濟的損失，神戶市從1998年起，結合醫療相關產業，創設神戶醫療產業都市，目前共有336家廠商、4大類產業進駐，以尖端醫療中心為首，陸續開發臨床研究資訊中心、生物醫療創造中心、生物技術研究人才培訓中心。

近20年來，神戶吸引國內外大批醫療、製藥相關企業、研究機構和大學集結，目前已成為日本最大的生化醫療園區。

邱鏡淳則表示，「生醫生技」是縣府施政主軸之1，新竹生物醫學園區在科技部、經濟部、教育部的努力和縣政府的協助下，目前不管是生技大樓、研發大樓、產業育成中心都已經滿租，希望未來能促成新竹生醫產業與神戶的交流合作。

另，邱鏡淳此行還拜會包括副議長坊恭壽、日華親善神戶市議會聯盟會長安達和彥等貴賓，池田議長致贈神戶市的觀光DVD，希望新竹縣的鄉親能夠到神戶旅遊，感受神戶市的美。

邱鏡淳則回贈國寶市漫畫大師劉興欽的漫畫及東方美人茶等給池田議長，新竹縣打造台灣漫畫夢工場，而日本的動漫產業發達，期盼將台灣漫畫行銷到全世界。

(中時)