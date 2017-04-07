經費到位 台南安南區安中路不再變成安中河
台南安南區安中路周邊因排水不良，每年颱風豪雨一來，就會造成路面積淹水，常常讓民眾戲稱為「安中河」，水利局為改善排水積極爭取經費，日前已完成工程發包作業，可望在6月份前完工，有效改善積淹水問題。
水利局表示，去年梅姬颱風造成安南區安中路嚴重淹水，經調查後發現恐因周邊排水不良，造成豪大雨來排水不及，路面積淹水。因此，水利局規畫在海東橋旁設置應急抽水站，並進行排水改善工程。
水利局指出，第一階段排水改善工程約620萬，將在安中路與怡安路交界處設置集水井，讓低窪地區雨水可流至集水井，並安裝2台抽水機組，以機械抽排協助雨水排入海尾寮雨水箱涵，降低積淹水的機率，而後續也會進行海東橋抽水站主體工程，耗資約1400萬經費。
安中路排水改善工程已在日前完成發包作業，工期約70天，可望在6月完工，而海東橋抽水站目前仍待細部設計完成，預計在5月份發包，8月竣工。兩項工程完工後，可解決安中路豪大雨期間無法有效排水問題，不讓「安中河」再現。
(中時)
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