屏東「流屎河」噁爆 網友號召當「聞屎工作者」
屏東「流屎河」遍地開花！日前有民眾PO出萬丹流屎河照片攻上新聞版面後，議題持續發燒，屏東各處都有居民跳出來指出「我家也有流屎河！」有人建議舉辦「流屎河攝影大賽」，看何處最壯觀；也有人號召大家成為「聞屎工作者」一起查緝護家園。
屏東市大湖里居民莊耀宗昨日向縣府環保局檢舉，住家附近的大湖圳也是「流屎河」，約500公尺長水圳布滿厚厚一層牛糞，已看不到流水，甚至肥沃到可以長草。居民諷刺說，跌到水圳裡不會溺死，而是會臭死。
他說，附近有5座養牛場，這幾年不斷擴場，很多牛糞無法處理就直接排到水溝裡。張姓鄰長說，水圳附近的瑞士社區約有120戶住家，每到吹南風季節，整個村莊都瀰漫著臭味，窗戶也不敢開，今年因雨水少，又特別嚴重。
枋寮居民張仁吉也在臉書PO照，指出玉泉村台糖養豬場排水溝亦是屎流成河，他並成立「聞屎工作者平台」，號召大家一起將屏東各地流屎河照PO上網；藍色東港溪協會理事周克任也建議，這些照片可以來舉辦攝影大賽。
他說，屏東包括麟洛溪、龍頸溪、牛埔溪等汙染情形都很嚴重；依《水汙染防治法》可開罰20萬至2000萬元，但其中的空間很大，罰多少就「自由心證」。偷排的情形不是只有畜牧小戶，許多大廠也都這樣幹。
環保局表示，稽查工作已是後端，治本之道仍在源頭，目前縣府會整合局處例如農業單位加強聯合稽查。局長魯台營說，屏東有超過1800家養豬養牛場，畜牧業一年有3000件陳情案，雖然不能都順利査到違法，但不會視而不見。
(中時)
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