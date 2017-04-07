疑非法繁殖場棄養犬隻 新北動保處懸賞追兇手

3月中、下旬於新店區的陽光公園與青山鎮社區附近發現17隻疑被非法繁殖場丟棄的名種犬，健康狀況堪慮，有些更有身體殘缺。（新北市動保處提供）

新店區的陽光公園與青山鎮社區附近發現17隻疑被非法繁殖場丟棄的名種犬，健康狀況堪慮，有些更有身體殘缺。（新北市動保處提供）

疑被非法繁殖場丟棄的名種犬，年紀都偏大，健康狀況堪慮，有些更有脫毛、皮膚病等狀況。（新北市動保處提供）

新北市動保處於3月15日、17日及20日接獲民眾通報，分別在新店陽光運動公園及附近的青山鎮社區周邊，發現共17隻名種犬，犬隻平均年齡都有8到10歲，身體也有脫毛、眼瞎等殘疾、健康狀況不佳，動保處研判可能是非法養殖場棄狗。不過，經過2個多星期，調閱周邊監視器皆無斬獲，盼民眾協助緝凶。

動保處表示，因丟棄位置都相當接近，應由同1人丟棄，且丟棄犬隻皆為名種犬，推測是非法繁殖場所為。目前除繼續追查，也公布棄犬照片，盼民眾能一同緝凶。棄犬行為依法可罰3萬到15萬，若是非法繁殖場最高可罰300萬元罰鍰，依照獎勵辦法，檢舉民眾可獲罰鍰50％。

(中時)