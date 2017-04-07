警政署公布縣市56名警職調整

為應警察勤、業務需要，警政署及各警察機關職務等階最高列警正一階重要警職職缺，署長陳國恩邀集副署長、主任秘書、督察室、政風室、人事室業務主管等人員，共同就適任人選之品操學能、工作績效，及依單位衡平、職期與地區調任等職務遷調原則，並考量現職人員眷居處所等因素通盤檢討調整，共計調整56員，4月10日辦理交接。

調整名單如下：

1、 桃園市政府警察局保安科科長徐歆調任警政署科長

2、 桃園市政府警察局督察陳保安調任該局保安科科長

3、 高雄市政府警察局督察蔡春信調任警政署科長

4、 臺北市政府警察局督察謝宗宏調任國道公路警察局督察長

5、 宜蘭縣政府警察局副局長莊新章調任臺北市政府警察局督察

6、 宜蘭縣政府警察局副局長林振華調任新北市政府警察局督察

7、 嘉義縣警察局副局長吳明彥調任桃園市政府警察局督察

8、 嘉義市政府警察局副局長黃水藤調任臺中市政府警察局督察

9、 屏東縣政府警察局副局長歐祖明調任臺南市政府警察局督察

10、 花蓮港務警察總隊副總隊長林建佑調任高雄市政府警察局督察

11、 連江縣警察局副局長葉步和調任宜蘭縣政府警察局副局長

12、 警政署科長蔡宗昌調任連江縣警察局副局長

13、 金門縣警察局副局長陳朝新調任宜蘭縣政府警察局副局長

14、 刑事警察局秘書室主任謝建國調任金門縣警察局副局長

15、 澎湖縣政府警察局副局長邱國和調任嘉義縣警察局副局長

16、 屏東縣政府警察局督察長張偉中陞任澎湖縣政府警察局副局長

17、 嘉義市政府警察局督察長邵明仁陞任嘉義市政府警察局副局長

18、 嘉義縣警察局主任秘書蕭正松陞任屏東縣政府警察局副局長

19、 鐵路警察局高雄分局分局長林明志陞任花蓮港務警察總隊副總隊長

20、 連江縣警察局督察長蘇政敏調任屏東縣政府警察局督察長

21、 嘉義市政府警察局第一分局分局長周冠輝調任連江縣警察局督察長

22、 花蓮縣警察局主任秘書許豐統調任花蓮縣警察局督察長

23、 基隆市警察局督察長鄭順乾調任花蓮縣警察局主任秘書

24、 金門縣警察局主任秘書林詮峰調任基隆市警察局督察長

25、 基隆市警察局第二分局分局長江麗芬調任金門縣警察局主任秘書

26、 連江縣警察局主任秘書蔡鴻謀調任嘉義市政府警察局督察長

27、 宜蘭縣政府警察局宜蘭分局分局長曹祖榮調任連江縣警察局主任秘書

28、 金門縣警察局督察長邱顯良調任嘉義縣警察局主任秘書

29、 臺東縣警察局臺東分局分局長陳膺方調任金門縣警察局督察長

30、 澎湖縣政府警察局督察長陳其鋒調任屏東縣政府警察局主任秘書

31、 屏東縣政府警察局屏東分局分局長張樹義調任澎湖縣政府警察局督察長

32、 宜蘭縣政府警察局羅東分局分局長吳家旭調任鐵路警察局督察長

33、 基隆市警察局第一分局分局長李宇桂調任鐵路警察局高雄分局分局長

34、 彰化縣警察局田中分局分局長王貴正調任基隆市警察局第一分局分局長

35、 臺東縣警察局大武分局分局長鄭頴聰調任彰化縣警察局田中分局分局長

36、 高雄市政府警察局少年警察隊組長王永吉陞任臺東縣警察局大武分局分局長

37、 苗栗縣警察局頭份分局分局長林振明調任基隆市警察局第二分局分局長

38、 新竹縣政府警察局橫山分局分局長賴銘助調任苗栗縣警察局頭份分局分局長

39、 新北市政府警察局三重分局組長高德昌陞任新竹縣政府警察局橫山分局分局長

40、 苗栗縣警察局竹南分局分局長莊武能調任宜蘭縣政府警察局宜蘭分局分局長

41、 苗栗縣警察局大湖分局分局長陳宏賓調任苗栗縣警察局竹南分局分局長

42、 桃園市政府警察局大園分局組長楊贊鈞陞任苗栗縣警察局大湖分局分局長

43、 新竹縣政府警察局竹東分局分局長鍾承志調任宜蘭縣政府警察局羅東分局分局長

44、 彰化縣警察局北斗分局分局長謝博賢調任新竹縣政府警察局竹東分局分局長

45、 屏東縣政府警察局枋寮分局分局長翁仲義調任彰化縣警察局北斗分局分局長

46、 高雄市政府警察局六龜分局組長蔡耀順陞任屏東縣政府警察局枋寮分局分局長

47、 彰化縣警察局溪湖分局分局長顏榮泰調任嘉義市政府警察局第一分局分局長

48、 南投縣政府警察局信義分局分局長楊山明調任彰化縣警察局溪湖分局分局長

49、 臺北市政府警察局內湖分局組長林建良陞任南投縣政府警察局信義分局分局長

50、 新竹市警察局第三分局分局長曹儒林調任屏東縣政府警察局屏東分局分局長

51、 宜蘭縣政府警察局三星分局分局長吳山連調任新竹市警察局第三分局分局長

52、 臺北市政府警察局刑事警察大隊隊長許再周陞任宜蘭縣政府警察局三星分局分局長

53、 嘉義市政府警察局第二分局分局長方世君調任臺東縣警察局臺東分局分局長

54、 苗栗縣警察局通霄分局分局長張嘉煌調任嘉義市政府警察局第二分局分局長

55、 花蓮縣警察局新城分局分局長鄭鴻文調任苗栗縣警察局通霄分局分局長

56、 基隆市警察局行政科科長蘇保安陞任花蓮縣警察局新城分局分局長

(中時)