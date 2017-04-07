疑舉槍自盡 男子坐臥陳屍城隍廟

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王男在安南區公墓內的城隍廟舉槍自殺，警方綁起封鎖線。（程炳璋攝）

台南市安南區土城青草崙部落公墓內，7日下午4時許遭人發現王姓男子坐臥陳屍在城隍廟內神桌旁，大腿上留下一把改造手槍，警方到場發現王男太陽穴流血，疑似舉槍自殺，現場未有遺書，查知死者來自高雄小港區，正通知家屬到場指認。

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(中時)