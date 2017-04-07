高雄市民有福啦！澄清湖續推免費入園
有「台灣西湖」美譽的高雄澄清湖，是南台灣地區的重要觀光景點，也是國內外旅客訪高必到景點之一。為持續造福市民，經過高市府、立委李昆澤與台水公司多次會議研商後，今(7)日完成簽訂「澄清湖自來水觀光區開放高雄市民免費入園」行政契約，執行期間至108年9月17日，讓市民繼續享有免費並且優質的休憩好去處。
高雄市觀光局長曾姿雯表示，自102年開放本市市民免費進入澄清湖觀光區遊憩迄105年12月底止，市府協助園區綠美化、澄清湖風景區入口意象工程及進行公廁整建，已完成園區熱門的婚紗拍攝新景點「幸福花園」。
她提到，今年規劃將淡水館改建為遊客中心及澄清湖文史館預計年底完工，市民免費入園期間總計吸引約500萬人次入園參觀，相較免費入園前平均每年增加近40%到客數，對帶動澄清湖周邊區域發展有相當助益。協商期間並經立委李昆澤居中奔走協助，並提出強化大眾運輸接駁及結合周邊觀光資源等具體發展方向。
為提昇澄清湖風景區的觀光遊憩品質及知名度，未來3年市府將持續投入資源，包括公共設施及步道整建，並將澄清湖列為國際行銷之重點觀光行程，讓澄清湖風景區不只成為高雄觀光新亮點，更成為國際旅客來台觀光的指標性景點。
(中時)
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