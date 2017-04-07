唐鳳：網路謠言就像心靈的流感

行政院政委唐鳳今天用「流感」來比喻網路謠言，不會致命，卻會影響思考跟判斷力，且不斷傳播。報導者總編輯何榮幸則指出，網路時代還面臨言論自由新問題，即只問立場不問是非。

為紀念為爭取言論自由而自焚的鄭南榕，行政院去年將4月7日訂為言論自由日，內政部下午舉行「台灣言論自由之發展與挑戰」座談會，由內政部長葉俊榮主持，政務委員唐鳳、文化部長鄭麗君、鄭南榕女兒鄭竹梅，與報導者總編輯何榮幸等人出席座談。

座談會中談及網路謠言，唐鳳表示，快速轉發網路謠言就像病毒，有人中了就會傳給下一個人，接著快速的傳播出去，等停下來想時，感冒已經好了，但病毒還是一直流傳。

唐鳳說，流感不會致命，大部分謠言不違法，卻會影響思考跟判斷力，就像感冒會讓頭腦不清楚。這種「心靈的流感」，有兩種方式可以處理，第一，事先聽過不同的意見，就會有抗原，不會馬上中毒，這是治本；第二則像是臉書的事實查核機制，會跳出不同的說法，這是治標。

唐鳳強調，政府不應該去管謠言，有些謠言到最後搞不好被發現是真的。若看到謠言，圍繞謠言去討論、去思考也是好事，但是看到時想都不想就傳播出去，就容易造成網路霸凌或其他亂象。

何榮幸表示，外界擔憂政府的手要伸入事實查核機制，是因為政府本身就是假新聞的來源。他認為唐鳳高估了演算法機制平衡的效果，也低估了事實查核的重要性。

他說，要減少網路謠言，上游是政府有義務提供足夠可信的公共資訊；中游則是民間自主發展事實查核機制的小工具；下游則是民眾的媒體識讀教育，這非常重要而急迫，因為網路訊息太多，卻沒有鼓勵優質新聞或內容的機制，而是放任內容農場跟標題殺人。

何榮幸也指出，只看網路假新聞，無法看出這問題複雜而深刻的部分，例如美國總統川普在競選時，該陣營一直散布教宗支持川普的新聞，到後來即便有支持者知道是假的，還是會去散布。這是另外一個網路時代面臨的言論自由新問題，即只問立場，不問是非。1060407

(中央社)