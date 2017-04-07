一餐只要60元 海巡署餐廳端出好料

我要評比

海巡署人員每人每天中餐的餐費新台幣60元，經費有限，平常就有藍帶豬排或日式湯麵等菜色，不同期加菜更是驚喜，今天有沙朗牛排、德國豬腳等米其林級特餐，讓官兵大飽口福。

海巡署的官兵伙食，眾口難調，主辦伙食的秘書室每月均召開膳食會議了解弟兄飲食需求，由海巡興隆餐廳主廚帶領炊事班一起鑽研美食，學習高級餐廳菜色。

海巡署工作人員到餐廳用餐早餐收費27元、中餐60元及晚餐42元，炊事班在有限的經費下，用心巧思調理各項美味佳餚。據海巡署表示，藍帶豬排、左宗棠雞、日式海鮮湯麵已是食譜中平常菜色，今天午餐更首次推出前所未有海巡米其林特餐。

海巡署說，沙朗牛排、德國豬腳、番茄羅勒麵、什錦花園沙拉及曼哈頓巧達濃湯，光是菜單就已讓官兵們引頸企盼中餐到來，也讓海巡興隆餐廳成了官兵們在營時最奢侈享受，未來會繼續將特有美味推廣到基層各單位，讓每名官兵都能夠享受健康又可口的風味料理。1060407

(中央社)