7連敗富邦再傷大將 黃勝雄上半季報銷

富邦終結者黃勝雄。（中央社資料照）

屋漏偏逢連夜雨，苦吞7連敗的富邦悍將今天（7日）再傳傷兵，終結者黃勝雄賽前出現手肘不適狀況，球隊臨時將他下放二軍，總教練葉君璋表示，黃勝雄的傷勢雖然不嚴重，但需要開刀治療，預計要休3到4個月。

黃勝雄昨日面對統一獅之戰，9局下登板被楊家維敲再見3分炮，富邦慘吞7連敗，本季他出賽5場，合計投2.2局失9分，自責分率30.38，今天對戰中信兄弟賽前因手肘不適臨時被降二軍。

黃勝雄表示，自己是左手肘內側不舒服，但不確定是什麼原因所引起，從今年初隨經典賽中華隊移地訓練時就有手肘不舒服的狀況，醫生原本評估只需要放鬆讓傷勢好轉，也有持續治療，但狀況至今不見改善。

葉總提到，黃勝雄的傷勢不算嚴重，但需要開刀治療，加上之後的復原時間，預計需要3到4個月，今天臨時把隨隊的18歲捕手張冠廷登錄一軍。依目前葉總規劃，將把先發洋投力猛調至牛棚，倪福德拉上先發。

(中時電子報)