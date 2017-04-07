紐總理讓「披薩風暴」再現？ 自製披薩加入...遭砲轟

英格利希在臉書上放上下廚照。(圖/facebook@billenglish)

冰島總統約翰內松（Gudni Johannesson）2月時表示想禁止在披薩上放鳳梨，引起一陣風波，被轟沒權利對此干涉，也因此被稱為「披薩風波」。而紐西蘭總理英格利希（Bill English）周二在社群軟體上分享親自下廚的樂趣，然而他所做的披薩料理也引起了一陣風波，不過這次是因為他在上面加入了義大利麵條當配料，而被披薩粉絲砲轟是「怪物料理」。

烤完的披薩成品。(圖/facebook@billenglish)

紐西蘭總理英格利希周二在臉書上放上自己下廚的照片，並寫道：「昨晚替家人們煮晚餐」並表示自己喜歡在披薩上放罐頭義大利麵。然而此舉卻被世界各地披薩粉絲砲轟，網友表示：「這是怪獸料理」、「你這一生有吃過真正的披薩嗎?」、「披薩的傳統蕩然無存」、「你是不是在轉移大家對你管理內政疏失的注意力，如果是，這個怪獸料理讓你成功了」或是「我是絕對不會投給一個在披薩上放義麵的總理」。不過也有網友緩頰，「這是創意料理」、「在披薩上放什麼，他開心就好」。

冰島總統約翰內松。(圖/facebook@Gudni Johannesson)

其實披薩成為政壇上的焦點已經不是第一次了，今年2月時冰島總理約翰內松到學校訪問時，表示自己不喜歡吃有鳳梨配料的披薩，甚至說如果有權的話，會下令禁止全國在披薩上加鳳梨，而此話一出，馬上引起一陣轟動，被不少人批評總統沒這個權力，或是有披薩粉絲稱正統披薩上應該要有鳳梨。事後，他趕緊發表聲明表示，總統不該擁有無限權力，更說「如果我可以通過法律禁止我不喜歡的東西，我也不想坐這個位置」。

(中時電子報)