NBA》大三元算什麼 韋少冷門紀錄報你知

韋斯布魯克很有機會在8日打破奧斯卡羅賓生的單季最多大三元紀錄。(美聯社資料照)

將於8日遭遇太陽比賽挑戰打破「大O」奧斯卡羅賓生單季41次大三元紀錄的雷霆後衛韋斯布魯克，其實本季還保有1項無人能及的冷門紀錄，那就是當對手罰球不進後的籃板球數，韋少本季搶到91個位居聯盟第1！

老實講，想達成這項紀錄並不容易，因為這項紀錄的第2與第3名得主，分別是熱火中鋒懷塞德(65個)與鵜鶘中鋒考辛斯(63個)，畢竟在罰球時，站在籃下爭搶籃板球的人，大部分是雙方最高大的球員，韋少偏偏顛覆了外界想法。

除了證明韋斯布魯克本季能拿41次大三元，絕對不是光靠好運，枯等著籃板球掉到面前，韋少更願積極站在油漆區兩側，全力爭搶每顆籃板球，難怪身為後衛的他，本季至今已經搶到831個籃板，平均可抓10.7個。

面對年輕的太陽陣容，韋斯布魯克確實很有機會在8日改寫紀錄，甚至他只需再傳6助攻，就可確定達成本季個人數據大三元的偉大成就，以他本季平均10.4助攻的傳球功力來看，韋少幾乎可以提前確定8日完成紀錄。

(中時電子報)