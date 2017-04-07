通苑區漁會三巨頭出爐 曾世宏出線
通苑區漁會今日上午進行理事會選舉，理事長一職由曾世宏出任，現任總幹事楊資暖也獲續聘，將連任第五屆，另外常務監事則由陳廣雄擔任，選舉過程平和理性。
新任理事長曾世宏原是常務監事，這次漁會改選，只有曾一人登記參選，經過整合一舉拿到9席同意票，順利當選並完成交接。
曾世宏表示，上任後要替漁民爭取港區全面清淤經費，因為苑港漁港屬於潮汐型港口，漁民多以舢舨或是膠筏為主，港口一旦淤沙，不僅出港不方便，如遇到海象惡劣要回港區避難也不容易進來，較有安全問題。
林務局雖有提供經費清淤，但一年300萬無法全港都清，每年都只能清除部分，海沙清了又會再出現，經常被漁民痛罵白做工。曾世宏說，淤沙堆置地點也是漁會頭痛的問題，海沙不能外運、不能販賣，只能堆放，目前清好的堆在港區旁，東北風一來又全部吹回港區及臨海道路，希望能與相關單位持續溝通，找經費、找地，讓漁民更便利。
另外，曾世宏也提到，有漁民經常反應有來自離島或是外縣市的拖網船違法在近海3海浬內使用，希望海巡查緝之餘，也能透過中央與地方召開協調會，保障在地漁民的權益。
(中時)
關鍵字：通苑區漁會
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