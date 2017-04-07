戴資穎險勝大陸小將 大馬頂級賽晉4
世界球后戴資穎7日在超級羽球頂級賽馬來西亞公開賽陷入苦戰，被年僅19歲的中國大陸小將陳雨菲逼入決勝局，還花光17比10的領先優勢，並被化解3個賽末點，所幸小戴力戰69分鐘，仍以21比17、20比22、24比22強渡關山，連兩年晉級大馬超羽賽4強。
「就是這股主場的氣勢帶著我進入四強，」戴資穎賽後在臉書感謝現場球迷的熱情支持，還貼了個「啾咪」的表情符號說：「謝謝現場的球迷、朋友、穎迷，太愛你們了，不過我實在不是故意要製造緊張氣氛的......」
小戴去年在大馬超羽賽獲得亞軍，8日將與韓國羽球一姐成池鉉拚搶決賽門票。成池鉉是小戴生涯遭遇過最多次的對手之一，對戰20次小戴以11勝9敗略占優勢，包括去年底的年終總決賽，與上月的全英公開賽，兩大賽的冠軍戰更都由小戴取勝封后。
小戴這張4強門票拿得不輕鬆，儘管首局順利搶下，第2局卻以3比14大幅落後。小戴第2局並未放棄，追成20平後才被陳雨菲扳回1城。決勝局小戴一度以17比10領先，卻挨了對手一波7比0猛攻，接著雙方拉鋸，19平後都是小戴先搶1分，卻被陳雨菲追回，直到第4個賽末點才拿下勝利。
(中時電子報)
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