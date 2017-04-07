美轟敘 俄外長盼不造成兩國「無法挽救的傷害」

俄羅斯外交部長拉夫羅夫(Sergei Lavrov)。(圖/美聯社)

美國國防部公佈謝拉特空軍基地衛星圖像，攝於2016年10月7日。（圖/美聯社）

俄羅斯外交部長拉夫羅夫(Sergei Lavrov)周五(7日)聲稱，他希望美國對敘利亞發動飛彈攻擊的事件，不會對美俄關係造成「無可挽救」的傷害。

據《路透社》(Reuters)報導，俄國外交部長拉夫羅夫表示，轟炸敘利亞的攻擊行動，絕對是美國憑著「無中生有的藉口」，所造成的「侵略行為」。這起攻擊事件讓他聯想到2003年，美英聯軍攻打伊拉克的事件。

拉夫羅夫說，俄羅斯需要華盛頓政府對其解釋，向敘利亞發動這次攻擊事件的原因為何。並且希望美國這次挑釁的行為，不會造成美俄關係之間「無法挽救的傷害」。

他補充說，目前所知，沒有俄羅斯軍人在這次美軍攻擊敘利亞基地的事件中傷亡。

(中時電子報)