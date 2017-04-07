奧塞美術館30週年展 梵谷午睡流露質樸感
「印象．左岸－奧塞美術館30週年大展」明天（8日）起在國立故宮博物院展出，其中梵谷的「午睡」首次來台，這幅描繪麥田收割時節，農人午飯後休息的情景，流露著田園質樸感。
「印象．左岸－奧塞美術館30週年大展」今天下午在國立故宮博物院舉行開幕記者會，故宮院長林正儀指出，這個展覽在首爾有23萬人次參觀，期望在故宮能有30萬參觀人次。
展覽在亞洲僅巡迴韓國首爾及台北兩站，展出包括梵谷「午睡」、米勒「拾穗」等69件作品，總保值超過新台幣150億元。
這次展覽值得一看的作品包括首次來台的梵谷「午睡」，這是梵谷臨摹米勒的黑白版畫複製品，有別米勒的溫厚筆觸，梵谷以硬朗直率的筆法，展現純樸的農村生活景象，流露著田園質樸感。
再度來台展出的雷諾瓦「彈鋼琴的少女」，畫面中柔軟的筆觸與流暢的線條，溫暖且帶著豐富色調的畫面，彷如沐浴在金色光線中，明豔又溫柔的情境。
雷諾瓦出生在法國中部鄉村，從小在陶瓷工廠打工，為瓷品上色，成為他走入藝術創作的契機，在「彈鋼琴的少女」也能看到畫中散發著瓷光。
高更畫於1894年的「布列塔尼農婦」，是他在兩次大溪地之旅之間重返布列塔尼的作品。高更喜歡將大紅、豔藍、黑、白、大綠等鮮明色彩大片平塗，並是用深色的輪廓勾勒出人形、物體，跳脫真實世界的印象，傳達主觀的感受。
「印象．左岸－奧塞美術館30週年大展」以五大美學概念劃分，包含浪漫主義與古典主義、學院派與寫實主義、印象派與自然主義、象徵主義與折衷主義、20世紀現代藝術之起源等。在這5個重要藝術運動對照之下，讓觀眾彷彿漫步巴黎左岸，看盡19世紀的藝術獨特面貌。
「印象．左岸–奧塞美術館30週年大展」明天（8日）起至7月24日在國立故宮博物院圖書文獻大樓一樓展出。1060407
(中央社)
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