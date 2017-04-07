跨過連署門檻 郝龍斌：絕對沒有問題
國民黨副主席郝龍斌今天出席台中市西屯區皇城社區座談會時指出，黨員連署狀況很順利，絕對能跨過連署門檻，而他也說，黨主席缺席或停開中常會，都不是很好的習慣。
參加國民黨主席選舉的郝龍斌，下午由前台中市長胡志強、台中市議員楊正中等人陪同，前往西屯區皇城社區與民眾座談會，會前受訪時針對黨員連署及國民黨主席洪秀柱請假缺席中常會等問題提出看法。
對於黨主席選舉需要跨過黨員連署門檻一事，一路力挺郝龍斌的胡志強表示，連署狀況一定沒有問題，而且之前已做過食安議題連署，大家在連署時心中都有一個概念，就是要國民黨更好，他個人甚至覺得大家不見得專門連署郝龍斌，但他們知道郝龍斌是主張「選前和諧，選後團結」，為了國民黨，他們會出來連署支持。
郝龍斌表示，連署狀況絕對能跨過連署門檻，幫忙連署的很多都是自己來連署，也有地方主動幫他辦連署活動，連署狀況很順利。
郝龍斌指出，從決定參選開始就很努力在選舉，任何時候都在積極爭取黨員的認同，看到他在全台到處開座談會，就是希望透過理念宣導跟黨員溝通，了解黨的問題，然後找到黨的未來方向，透過這種方式，不僅要選上黨主席，更要對黨的方向及路線有更清楚的釐清。
此外，對於洪秀柱請假未出席中常會，郝龍斌認為，對於洪秀柱缺席或停開中常會，都不是很好的習慣，黨的中常會都有主席主持，主席不在也要有代理人代理，這樣對未來黨的運作不好。1060407
(中央社)
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