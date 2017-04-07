迎接世大運 台北田徑場整修完備
為迎接2017台北世大運，台北市政府整修相關場館，新工處今天表示，台北田徑場包含隔壁暖身場跑道翻新，並取得國際田徑總會認證，燈光等設施整修花費共新台幣1.7億元。
世大運執委會說，台北田徑場作為2017台北世界大學運動會田徑賽主要比賽及練習場地，更是開、閉幕典禮的場地，這次工程主要內容除跑道鋪面全面翻新外，還包含增設直線跑道、跳板更新、調整助跑道、沙坑、鉛球場等體育設施。
暖身場整建內容則有北側原天然草坪挖除改鋪設合成橡膠面層、原有標槍場及鐵餅場拆除、夜間照明整修等，完工後可滿足世大運各項正式賽會要求，賽會過後也可提供民眾更為優良、舒適運動場所。
新工處表示，台北田徑場整修總金額為1.7億餘元，跑道部分也取得國際田徑總會IAAF一級認證，並開始進行兩天的測試賽。
新工處說，工程由福清營造取得承造權，完工後場地交由體育局安排一系列測試賽，以驗證設施品質符合國際賽事要求。
世大運所需場館共60座，包含新建場館2座，整建場館53座，5座僅需賽前布置。截至4月4日53座整建場館已完成49座，其餘4座及新建場館也到主體工程尾聲。1060407
(中央社)
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