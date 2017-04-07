報復敘化武攻擊美開第1槍 全球掀漣漪

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美國對敘利亞政府採取軍事行動，報復敘國政府稍早對平民發動化武攻擊，這起軍事行動將在全球掀起漣漪效應，擴散到平壤和德黑蘭。

法新社報導，白宮很快表明，此舉旨在有限嚇阻使用化學武器，而非是武力推翻阿塞德政權的擴大軍事作戰一環。而美國此舉不免讓各個國家與世界領袖另眼相看個性好鬥卻是政治素人的川普。

美國發動攻擊的時間點落在川普會晤中國大陸國家主席習近平期間，而這將加重川普對北韓揚言的份量；川普威脅，如有必要，華府會單方面解決北韓核子和飛彈計畫。

然而，這項威脅與北京當局意見相悖，大陸認為應當耐心對待反覆無常的鄰國北韓。

五角大廈發言人、海軍上校戴維斯（Jeff Davis）告訴記者：「（這起行動的）目的是嚇阻敘利亞政權再次採取相同舉措，我們當然希望此舉能收到這樣的成效。」

他說：「是否發起更多（攻擊行動）端看敘國政權的抉擇，也將取決於他們未來的作為。」

美國國務卿提勒森（Rex Tillerson）說，倘若有任何人「踰越界線」，川普就會採取行動，這起攻擊行動應能消除各界對川普這番決心的疑慮。

敘利亞反抗軍控制的伊德利布省（Idlib）汗舍孔鎮（Khan Sheikhun）這次遭遇化武攻擊，造成至少86人喪生，其中包括27名兒童，還有500多人受傷，提勒森稍早矢言將對此作出「適當回應」。

川普可能面臨國會質疑攻擊的合法性，不同於先前針對敘利亞伊斯蘭國（IS）目標發動的攻擊，這次行動鎖定的是敘國政權，且可能被認為是戰爭行為。

1名官員提出美國憲法第2條，指總統有權為保護國家利益動用武力。

美聯社報導，川普搭乘空軍一號（Air Force One）前往佛州時表示，北韓危機會是川習會優先討論的議題。川普說，他認為大陸「希望加大力道」，設法遏止北韓發展核武的野心。

儘管川普沒有明確指出他希望大陸怎麼做，但提到美中「糟糕的」貿易協定和平壤挑釁行為有關。他說這兩項議題「確實有所牽連」。（譯者：中央社劉文瑜）1060407

(中央社)