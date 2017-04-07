安以軒不想當黑新娘 保養法寶竟用它
藝人安以軒手上戴著閃亮的婚戒，今天以一身露背禮服出席百年保養品牌代言活動；被問到婚禮保養重點，她笑說自己不想要當黑新娘，保養時搭配刮痧棒，讓她能夠遠離水腫。
百年保養品牌伊麗莎白雅頓，今天正式推出第4代黃金膠囊新品，並於台北信義區香堤廣場設立為期3天的體驗館，將以活潑的闖關活動，介紹品牌故事以及新品故事，並邀請藝人安以軒擔任代言大使。
近期公布結婚喜訊的安以軒今天出席代言活動，一身高衩及露背禮服現身，讓活動現場主持人也大讚安以軒跟十年前一模一樣，直呼她是凍齡女神。
安以軒如何保持美麗的凍齡外表？她說保持心情愉悅、開心之外，現在進入30歲，第一最注重保濕，再來就是要找到適合自己的保養品。自己使用這個產品半個多月以來，從臉部到頸部都會使用，剩下的量會加到粉底液裡面，也會配合刮痧板，由下往上按摩，避免自己水腫。
安以軒今天左手戴著閃亮的婚戒，被問到婚禮前的保養重點，她不希望自己到時候變成黑新娘。由於可能會舉辦海島婚禮，現在非常注重身體曲線，還有洗完澡後的乳液保養。
至於被問到老公最喜歡自己哪一部分，安以軒先是說，沒有聊到這個部分，後來才吞吞吐吐的說，「應該都還行吧」，藏不住新婚的喜悅。
伊麗莎白雅頓亞太區市場副總裁菲卡雷利（Marco Ficareli）及台灣總經理馬敏桂今天也連袂上台致詞，對於這項已經推出27年的明星商品，擁有的抗老及逆齡效果相當自豪，平均每秒就能賣出3顆膠囊。期待在新品推出及代言大使的雙重效應，今年母親節檔期能夠賣出22座101高度的完美佳績。1060407
(中央社)
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