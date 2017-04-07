最美麗女鎮長 獲聘嘉義縣農會總幹事

我要評比

有「最美麗女鎮長」之稱的嘉義縣大林鎮長黃貞瑜，獲聘為嘉義縣農會總幹事，今天辭去鎮長職務，大林鎮長職缺由縣議員葉和平代理。

嘉義縣農會代表改選結束，黃貞瑜獲聘為嘉義縣農會總幹事，大林鎮長由葉和平代理，今天由縣政府民政處長陳宏基主持監誓及交接儀式。

黃貞喻於大林鎮長任內，創設「大林．My Darling」景觀地標入口意象，將「大林」與英文諧音「Darling」（親愛的）巧妙串連，吸引新人前往拍婚紗照，打響大林知名度。

由於大林盛產蘭花，黃貞喻任內向經濟部申請「大林鎮蘭花文化創意產業發展計畫」，以「米蘭小鎮．MyDarling」行銷大林鎮，再度掀起風潮，且獲環保署「營造友善城鄉環境」示範區。

縣府表示，黃貞瑜獲聘為嘉義縣農會總幹事，今天辭去鎮長職務，依據地方制度法規定，鄉鎮市長任期不足兩年不再補選，職缺由縣府派員代理至任期屆滿為止。

縣府指出，農會代表改選之後，除了大林鎮長轉換跑道之外，溪口鄉長劉純婷也獲聘溪口農會總幹事，溪口鄉長職缺由縣府秘書孫維聰代理。1060407

(中央社)