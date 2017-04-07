台中豐原富陽路 8日進行路平工程
台中豐原豐陽路是豐原連結石岡、東勢的主要交通動脈之一，在大車經年累用的壓輾下，路面出現裂縫，台中市建設局將於8、9日進行路平工程，請用路人提早改道。
富陽路位處水源路與豐勢路間橫向聯絡道，距離豐原市區車程約5分鐘且緊鄰國道4號，附近一帶為豐原重點國、高中學區，是民眾通勤、就學的交通要道。
台中市建設局長黃玉霖表示，富陽路自開闢以來，未曾進行全面性翻修，以致道路有多處問題亟需改善，因此將該路段列入重點優先執行路平路段。
這次施工起訖點由水源路至朝陽路段，改善總長約860公尺，將全面更換新型平面式孔蓋並調平，也調整既有路面高程，完工後將有更順暢路型。
建設局提醒，用路人請於施工期間提早規劃改道，可改由豐勢路一段、豐原大道五段、水源路通行；或由水源路、豐原大道五段、豐勢路一段一路通行。1060407
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。