台中豐原富陽路 8日進行路平工程

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台中豐原豐陽路是豐原連結石岡、東勢的主要交通動脈之一，在大車經年累用的壓輾下，路面出現裂縫，台中市建設局將於8、9日進行路平工程，請用路人提早改道。

富陽路位處水源路與豐勢路間橫向聯絡道，距離豐原市區車程約5分鐘且緊鄰國道4號，附近一帶為豐原重點國、高中學區，是民眾通勤、就學的交通要道。

台中市建設局長黃玉霖表示，富陽路自開闢以來，未曾進行全面性翻修，以致道路有多處問題亟需改善，因此將該路段列入重點優先執行路平路段。

這次施工起訖點由水源路至朝陽路段，改善總長約860公尺，將全面更換新型平面式孔蓋並調平，也調整既有路面高程，完工後將有更順暢路型。

建設局提醒，用路人請於施工期間提早規劃改道，可改由豐勢路一段、豐原大道五段、水源路通行；或由水源路、豐原大道五段、豐勢路一段一路通行。1060407

(中央社)