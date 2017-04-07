D2惡魔蛋糕驚傳跳票8百萬 負責人跑路
知名蛋糕業者「D2惡魔蛋糕」驚傳周轉不靈，5日傳出給原物料廠商的貨款跳票8百萬，負責人塗建為當天處理完，7日打電話告知公司幹部休息，接著神隱失聯。不少員工直覺老闆跑路，向桃園市勞工局投訴，更擔心10日發薪日拿不到薪水。
公司官方粉絲團和官網至今未提到任何暫停營業或歇業訊息。老闆無預警跑路，讓很多投資人傻眼，損失數百萬到數千萬元不等。
一名投資受害人表示，一例一休、勞保新制6%提撥上路後，光是公司120多名員工，每月人事、勞健保成本從200多萬暴增到420萬，塗建為曾透露有壓力。塗建為都不願透露全台22家分站的營運績效，營造生意不錯的狀況，讓許多人捧著資金上門要投資。
投資人說，發生跳票後才知公司經營發生問題，據說塗建為為周轉，在外頭找到7家民間融資借款，用公司票借了高利貸1700多萬，才讓公司財務惡化，最後惡性倒閉跑路。
(中時)
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