竹縣資源回收榮獲最高榮譽全國金質獎

我要評比

新竹縣辦理資源回收工作績效亮眼，評比成績於近日出爐，新竹縣連續4年榮獲最高榮譽「金質獎」殊榮。（陳育賢攝）

新竹縣辦理資源回收工作績效亮眼，評比成績於近日出爐，新竹縣連續4年榮獲最高榮譽「金質獎」殊榮。（陳育賢攝）

環保署為提升各縣市推動及落實資源回收成效，辦理「2016年度推動執行機關加強辦理資源回收工作績效考核」，評比成績於近日出爐，新竹縣連續4年榮獲最高榮譽「金質獎」殊榮，7日並接受環保署長李應元親自頒獎表揚。

新竹縣環保局長黃士漢指出，2016年度績效評比主要分為「資源回收目標達成情形」、「業者管理」、「機關執行成果」、「補助經費執行情形」及「資源回收宣傳（導）輔導」等，新竹縣在各項評比均有優異表現。

他說，縣府向來重視環境保護工作，在環保局及各鄉鎮公所配合推動垃圾減量、資源回收工作下，全縣2016年度資源回收率為48.69％，較2015年度提升4.56％。2016年平均每人每日垃圾清運量為0.374 公斤，較2015年度減少13.3％。

2016年環保局特別加強推動資源回收工作及清潔隊落實垃圾分類查核，2016年度日平均處理量由2014年度的277.8噸下降至216.2噸，垃圾減量率達22％，成果豐碩獲環保署肯定。

在創新作為方面，包括連續3年辦理輔導資源回收個體業者形象改造、在資源回收車播放客家歌、設置「城市蜂收站」村里資收站、環保新時「袋」、打造食物森林及推廣廚餘再利用示範點、智慧資源循環示範城市等，都能讓居民可以更貼近生活上的資源回收工作。

縣長邱鏡淳表示，資源回收一直是新竹縣的重點政策，此次績效獲得中央肯定榮獲「金質獎」，歸功於本縣全體縣民齊心配合，新竹縣配合中央推動垃圾減量工作，績效有目共睹。

(中時)