苗栗縣竹南衛生所入圍政府服務品質獎 縣長肯定
苗栗縣竹南鎮衛生所因應人口結構提供分眾便民措施，入圍第九屆政府服務品質獎，10日將進行實地評審，縣長徐耀昌今天提前到衛生所致贈紅包，為工作人員加油打氣，徐縣長肯定工作人員的努力，期許能平常心面對評審，認為「入圍就是肯定」。
竹南鎮是內縣最年輕鄉鎮，新生兒人數為全縣第二高，因鄰近竹南科學園區，服務的外籍人口約有5600多人，竹南衛生所主任蕭綉錆表示，因應人口結構不同，衛生所提供各項便民措施，在幼兒預防部分，規畫預約系統一條龍，驗尿服務提供4種語言，方便園區裡的外籍勞工，在防治4種癌症部分結合異業，致力促進鎮民健康。
竹南鎮衛生所提供多項創新服務入圍第九屆政府服務品質獎，10日將進行政府服務品質獎實地評審，縣長徐耀昌昨與衛生局長張蕊仙、副局長楊文志及計畫處為民服務科長黃騰達到衛生所實地勘查各項便民服務措施，對衛生所提供的各項創新服務給予高度肯定。
縣長徐耀昌表示，衛生所與民眾接觸最密切，是第一線防疫保健與疾病醫療工作，竹南衛生所針對轄區特色提供分眾服務，並結合公私單位資源打造各項創新服務，入圍「政府服務品質獎」非常難得，期許工作人員以平常心面對實地評審。
徐耀昌特別致贈紅包勉勵衛生所工作人員平日辛勞，希望紅包能帶來好彩頭，為苗栗爭光。
(中時)
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