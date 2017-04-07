澎湖超商店長細心關懷 成功防止詐騙案件
超商業者積極配合警方反詐宣導，主動關心詐騙案件，成功協助攔阻民眾遭受詐騙，澎湖縣警察局白沙分局分局長張文川於日昨率外垵所顏所長明裕共同前往外垵統一超商漁翁島分店，代表局長頒發感謝狀及紀念品表揚攔阻有功超商店長，以期提升全民打擊詐欺犯罪之信心，及強化警民良好之通報機制。
一名家住西嶼鄉外垵村的劉姓民眾，於106年3月17日晚上6點40分時許，自稱接獲某航空公司之客服電話，以「工作人員操作錯誤，導致升級成VIP會員或設定成購買定期(團體)票，要求該民前往操作ATM解除設定」，惟劉民先前已將帳戶裡現金提領出來，歹徒接著要求劉民購買遊戲點數，再要求主動告知遊戲點數的序號及密碼，劉民不疑有他，立刻前往外垵漁翁島超商購買Ibon 5000元點數10張共5萬元整，前往櫃台繳錢之際，該超商之邵姓店長驚覺事有蹊翹，於詳細了解劉民之事發經過後，告知劉民此為典型之「購買遊戲點數詐欺」手法，並與當地派出所聯繫，成功制止一件詐騙案。
白沙警分局長張文川鑒於員警針對超商防詐騙關懷提問落實，成功攔阻劉民遭受詐騙，特報請警局製頒感謝狀並代表局長前往超商頒發感謝狀及紀念品予通報之店長，以感謝積極用心防阻詐騙。
白沙分局再次呼籲民眾遇到詐騙情事，應保持「冷靜、查證、報案」三原則處理，向165反詐騙電話諮詢或向110報案專線、當地派出所查證，民眾多一分警覺，即能少一分損失。
(中時)
關鍵字：超商店長
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