豆漿店老闆娘變素人歌手 發片前 義 唱給長輩聽

素人歌手楊欣樺到七股樹林社區獻唱。（莊曜聰攝）

楊欣樺從早餐店老闆娘到發片歌手。（莊曜聰攝）

楊欣樺與在場長輩跳恰恰同樂。（莊曜聰攝）

在安南區開早餐店的楊欣樺，憑著一股對歌唱熱情，曾參加台灣海峽兩岸閩南歌唱大賽、超級紅人榜等歌唱比賽，取得不錯成績，前年在七股區公所主辦的七股之星歌唱大賽中拿下冠軍，後來被唱片公司挖掘，成為素人歌手，她心存感激，今天特地到七股樹林社區義演，與長輩大跳恰恰同樂。

剛剛成為發片歌手的楊欣樺，正職其實是經營早餐店，店鋪附近的民眾都知道這位「漂亮老闆娘」，她最大的興趣就是唱歌，原本只是閒暇娛樂，6年前在親友鼓勵下開始報名歌唱比賽，都取得優異成績。

楊欣樺說，2年前七股區公所舉辦歌唱大賽，她拿下冠軍，成為當年七股海鮮節的代言人，被唱片公司注意而簽約，經過嚴格訓練，終於能一圓歌星夢，專輯順利發行，因此安排公益演唱行程，到七股樹林社區唱給日照中心的長輩們聽。

七股區長莊名豪表示，楊欣樺是將軍女兒，是在地台南人，能從素人成為唱片歌手，眾人都與有榮焉，這次專輯的多首MV，楊欣樺都選擇七股為取景地點，藉此幫助地方行銷，也要對她表達感謝之意。

(中時)