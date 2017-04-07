珍愛汝-乳房攝影車深入澎湖社區 健康篩檢零距離

乳癌為我國女性好發癌症排名第1位，發生高峰年齡約在45-69歲之間，澎湖縣在103年女性癌症十大死因中，乳癌佔居第5位，在104年攀升至第3位，由數據顯示，乳房攝影檢查工作的推動，在乳癌防治上是極重要的一環。

澎湖縣政府衛生局為極力推廣癌症篩檢，特別邀請高雄安泰醫院跨海支援2輛設備新穎、機動性高的乳房攝影車，自3/18-3/29至本縣各鄉市社區，辦理為期12天的乳房攝影及子宮頸抹片篩檢。

本次活動經安泰醫院服務團隊及本縣基層衛生(局)所工作人員齊力合作，深入社區辦理30場次篩檢，總計服務乳房攝影檢查1,800人，子宮頸抹片檢查1,433人，同時也配合成人健檢活動發出大腸癌篩檢採檢管1,156隻，本次篩檢活動鄉親參與非常踴躍，成果十分亮麗，健康篩檢零距離。

衛生局陳淑娟局長表示，守護澎湖縣婦女朋友健康，協助民眾「早期發現、早期治療」，一直以來都是衛生單位責無旁貸的任務，並特別感謝高雄安泰醫院服務團隊、衛生(局)所同仁犧牲假日，日以繼夜密集安排，以及各鄉市村里長、幹事及相關單位的全力配合，為婦女朋友提供可近性及友善的檢查環境。

同時，衛生局長陳淑娟期許營造澎湖成為健康幸福城市，爾後將會繼續協調安排乳房攝影巡迴車至本縣為婦女提供服務，讓行動乳房攝影巡迴車化為一部推動愛的列車；癌症防治工作需要大家一起來，為了家人的幸福，請鄉親要更珍愛疼惜自已的身體健康。

衛生局保健科也再次呼籲，凡符合癌症篩檢年齡的民眾(大腸癌篩檢:50-69歲，每2年1次；乳癌篩檢:45-69歲，每2年1次；口腔癌篩檢:30歲以上，抽菸、嚼檳民眾，每2年1次；子宮頸癌篩檢:30-69歲，每年1次)，請鄉親善加利用政府目前推動免費癌症篩檢各項資源，為自已健康把關。

(中時)