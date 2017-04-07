唐鳳：政府不應該去管網路謠言
行政院政委唐鳳今（7）日用「流感」來比喻網路謠言，不會致命，卻會影響思考跟判斷力，且不斷傳播。而政府不應該去管謠言，有些謠言到最後搞不好被發現是真的。
根據中央社報導，內政部下午舉行「台灣言論自由之發展與挑戰」座談會，由內政部長葉俊榮主持，政務委員唐鳳、文化部長鄭麗君、鄭南榕女兒鄭竹梅，與報導者總編輯何榮幸等人出席座談。
唐鳳表示，網路謠言快速轉發就像病毒，有人中了就會傳給下一個人，接著快速的傳播出去，等停下來想時，感冒已經好了，但病毒還是一直流傳。
唐鳳說，流感不會致命，大部分謠言不違法，卻會影響思考跟判斷力，就像感冒會讓頭腦不清楚。這種「心靈的流感」，有兩種方式可以處理，第一，事先聽過不同的意見，就會有抗原，不會馬上中毒，這是治本；第二則像是臉書的事實查核機制，會跳出不同的說法，這是治標。
唐鳳強調，政府不應該去管謠言，有些謠言到最後搞不好被發現是真的。若看到謠言，圍繞謠言去討論、去思考也是好事，但是看到時想都不想就傳播出去，就容易造成網路霸凌或其他亂象。
(中時電子報)
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