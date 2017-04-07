機師酒測超標 遠航挨罰60萬

我要評比

遠東航空一名機師3月7日遭高雄航空站驗出酒測值超標，立即遭到公司開除，交通部民航局日前完成調查，除撤銷違規機師的執照，並對遠航開罰60萬元，成為國內首例；前幾天華航也傳出機師酒測未過，民航局下令遠航、華航未來要對機師實施全面酒測，其他航空公司也要提高抽檢率。

民航局表示，邀集各航空公司代表以及飛行訓練機構，除要求加強執行酒測外，也要求業者重新檢視及強化自我管理。官方也著手蒐集國外做法，研擬更可靠及有效的酒測執行方式。

民航局規劃，機師抽測比例將從3成提高到5成以上，但從台灣飛出去的航班容易掌握，國外飛回來的班機卻很難，執行細節與困難仍有待討論，預計2周內開會定案。

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(中時)