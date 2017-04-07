李明哲遭拘押 國內外團體齊聲援
紐約大學教授孔傑榮今天說，前民進黨工李明哲作為中國在施行「境外NGO管理辦法」後第一個被關押的個案，這不僅是對於台灣NGO的威脅，也對全球關注中國人權的NGO是個嚴重的警訊。
今天是言論自由日，台灣人權促進會、人權公約施行監督聯盟、國際特赦組織等多個團體今天在立法院召開記者會，聲援遭中國大陸拘留的李明哲，並呼籲儘速釋放李明哲。
台灣人權促進會秘書長邱伊翎表示，這次針對李明哲所發起的國際連署，至今共有136個國內外團體連署，包括自由之家、人權觀察、國際人權聯盟、鄭南榕基金會等團體都已經加入連署。
前總統馬英九的老師孔傑榮，則是在記者會中透過視訊的方式，發表他對此事的看法，孔傑榮說，中國政府在李明哲失蹤後的第10天承認李明哲被關押，但中國卻無具體事證說明李明哲被關的理由，顯示這個拘留完全不是正常的刑事程序，而是特別刑事程序的「監視居住」。
孔傑榮說，作為中國在施行「境外NGO管理辦法」之後的第一個被關押的個案，他認為這不僅是對於台灣的NGO的威脅，也對全球各地關注中國人權，且跟中國一直有許多合作的NGO來說，都是一個非常嚴重的警訊。
同也是在記者會中，透過視訊聲援李明哲的人權觀察中國部主任Sophie Richardson則表示，他們非常擔心李明哲可能遭受酷刑或虐待。呼籲中國有關當局確保李明哲的家屬和台灣官方代表能在10日見到李明哲，向全世界證明李明哲沒有受到不當待遇。
國際特赦組織台灣分會秘書長方勇升表示，國際特赦組織發起了緊急救援及120小時的緊急連署，他們高度關注本案對於台灣及中國人權的影響及後續發展。1060407
(中央社)
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