愛之牆電影台法合拍 高雄開麥啦
高雄市政府今天表示，與法國聯合製作的愛情電影長片「愛之牆」，4月12日至20日於高雄旗后砲台及天后宮等地開拍，屆時高雄市將是星光熠熠。
「愛之牆」開拍記者會今天舉行，法國新興創作導演Romain Cogitore、導演蔡明亮、監製王琮、金獎影后黛博拉芳索（Deborah Francois）、法國凱薩獎最佳新人Paul Hamy，以及新生代演員鍾瑤等人均出席。
高市府去年底開始接觸國際合製影片，繼電影「龍先生」於今年柏林影展首映大獲好評，這次再度加入電影「愛之牆」的籌資與製作，由王琮奔走促成。文化局局長尹立表示，盼用鏡頭行銷高雄的美麗好風光。
導演Romain Cogitore首次到台灣，不過，他表示，來台之前已接觸很多台灣電影與現代文化創作，他認知到的台灣是個亞洲區愛情流行文化首都，所以選定台灣為故事中戀人的戀情之島。
黛博拉芳索曾快閃台北宣傳電影「愛在彈指間」，她說，很期待可以接觸高雄在地的文化與美食。
高市府是以「高雄人」名義作為「愛之牆」在台灣最大的投資者，由尹立、電影館館長劉秀英見證。據了解，市府以7位數字的價碼投資「愛之牆」，如果未來電影大賣，市府有機會分紅。
「愛之牆」以真人故事改編，描述一對戀人在高雄邂逅，巷道、廟宇和山間景觀都刻印在他們愛情記憶中，可惜男主角罹患罕見疾病，兩人戀情面臨極大的考驗。1060407
(中央社)
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