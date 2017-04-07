美攻敘港股小跌 能源股受惠彈漲

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香港股市今天開盤一度重挫，不過投資人從美國飛彈攻擊敘利亞引發區域政治憂慮的利空中回神，終場大盤略微收跌；亞洲股市能源股則因油價反彈而上漲。

香港恆生指數跌6.42點或0.03%，收24267.30點；盤中一度大跌超過1%。

國企股指數下跌2.61點或0.03%，收在10273.80點。

法新社報導，美國飛彈攻擊敘利亞引發區域政治憂慮後，能源股今天大漲，香港掛牌上市的中國石油公司及中國海洋石油公司漲幅分別來到超過2%及1.5%，澳洲伍德塞德石油公司（Woodside Petroleum）收漲1.3%，東京股市國際石油開發帝石公司（Inpex）銳漲4%。1060407

(中央社)