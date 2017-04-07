民進黨研擬2018選戰戰略 洪耀福：說太多會被國民黨學走
國民黨還在因黨主席選舉鬧家變之際，民進黨已經開始備戰2018年縣市長及縣市議員選舉，為了面對日新月異的社會變遷，民進黨一個多月前由年輕黨工跨部門分組擬戰略，至於是否發現到可取新點子？民進黨秘書長洪耀福說，「不能說太多，會被國民黨學走。」
為了2018選戰，民進黨已經開始擬新戰略，且以年輕人構想為主。洪耀福指出， 這個選戰編組分為總體情勢組、宣傳組、網路組、組織、活動組五個組，都是由二、三十的年輕黨工組成，黨工可以跨部門自由選擇自己想參加或學習的組別去學習、歷練，目前已經運作一個多月，一個月後向黨的秘書長、副祕書長報告討論成果，未來也會安排向黨主席蔡英文報告。
洪耀福說，民進黨今年是練兵、養人才年，年輕人的想法天馬行空，但是會激盪一些黨內「老人們」想不到的角度，日前有人從「網紅」（網路紅人）的概念發想，考慮如何與選舉動員、選舉募款結合，未來可以成為選舉造勢概念，多少人在收聽，因為以前辦研討會可能參加沒幾個人，這些都是來自年輕人的想法。
洪耀福表示，這些小組只是總體發想，黨內會給予修正後，再讓這些構想慢慢收斂到成為可操作性，總不能講一個黨做不到的事。其實民進黨在2008年後，就開始啟用年輕人思考選戰，例如小鷹號列車、小豬募款等。
(中時)
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